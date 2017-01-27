27.01.2017, 14:57

ВИДЕО: Шендерович: Таллинн — это город моего свадебного путешествия

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ru.DELFI.lt
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ВИДЕО: Шендерович: Таллинн — это город моего свадебного путешествия
Foto: Karolina Pansević/Delfi.lt

В пятницу, 27 января в литовской редакции DELFI известный российский публицист, писатель, радио и телеведущий, драматург Виктор Шендерович ответил на вопросы журналистов и читателей портала.

"Таллинн для меня — это город моего свадебного путешествия", — рассказал в интервью ru.delfi.lt Шендерович.

"Рига и Таллинн в советское время были таким дозволенным западом. И все-таки политически было немножко свободнее, чем в том же Питере", — вспоминает Шендерович.

Смотрите видеоинтервью.

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