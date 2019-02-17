ВИДЕО | "Сейчас я бы повел себя по-другому". Райнер Вакра наконец дал комментарий Delfi на тему обвинений в плагиате

25 страниц в бакалаврской работе Райнера Вакра идентичны материалам Института экологичной Эстонии (Säästva Eesti Instituut). Копируя текст точь-в-точь, не возникало ли у него мысли, что это может быть запрещено? Вакра дает понять, что по крайней мере тогда не понимал этого.

Приведенный в дипломе опрос был позаимствован Вакра у студентки ТУ Кейу Руус-Лепп. Лепп подтвердили изданию, что провела опрос сама и Райнера Вакра не знала. Вакра же уверяет, что Руус-Лепп просто не помнит, и что на самом деле 17 лет назад они пересекались.

На вопрос о том, почему же Вакра все время избегал общения с журналистами и не отвечал на вопросы, Вакра заверил, что нигде не скрывался, а был на улице, у рынка Нымме, занимался предвыборной агитацией. Однако он так и не объяснил, почему вчера сбежал от журналистов после съемок в "Актуальной камере".