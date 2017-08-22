ВИДЕО: Сависаар после пресс-конференции: мы не заберем голоса у Центристской партии

После сегодняшней пресс-конференции Эдгар Сависаар выслушал вопросы журналистов. Задали еще несколько вопросов о судебном процессе, но говорили и о выборах. Несколько неожиданными стали слова Сависаара о том, что на выборах они нисколько не охотятся за голосами Центристской партии.
Но от Сависаара не получили конкретного ответа на вопрос, что должно мотивировать "архитекторов" судебного процесса над Сависааром изводить подсудимого.
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