ВИДЕО: Сависаар после пресс-конференции: мы не заберем голоса у Центристской партии

После сегодняшней пресс-конференции Эдгар Сависаар выслушал вопросы журналистов. Задали еще несколько вопросов о судебном процессе, но говорили и о выборах. Несколько неожиданными стали слова Сависаара о том, что на выборах они нисколько не охотятся за голосами Центристской партии.

Но от Сависаара не получили конкретного ответа на вопрос, что должно мотивировать "архитекторов" судебного процесса над Сависааром изводить подсудимого.