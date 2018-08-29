ВИДЕО | Самый современный перекресток в Эстонии с высоты птичьего полета

Строительство двухуровневой развязки с круговым движеним в таллиннском районе Хааберсти практически завершено. Во вторник, 28 августа, здесь был торжественно открыт пешеходный туннель. Полностью движение на перекрестке откроется осенью. Автор видео Dmitri Povilaitis.
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Недавно в Грузии, в солнечном Батуми, состоялся торжественный юбилейный концерт легенды советской и грузинской эстрады, талантливого певца и актера, исполнителя главной роли в широко известном фильме “Мимино” Вахтанга Константиновича Кикабидзе, посвященный 80-летию артиста. В концерте приняли участие друзья певца, известные исполнители — Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители, Нани Брегвадзе, Эмин Агаларов, Эка Мамаладзе, Лиза Багратиони.
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