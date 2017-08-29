29.08.2017, 14:45

ВИДЕО: Самые шокирующие случаи издевательства на животными в Эстонии?


rus.delfi.ee
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Оставленные умирать в мусорном ящике цыплята Tallegg на прошлой неделе заставили говорить об обращении с животными. К сожалению, в ненадлежащем обращении с животными нет ничего необычного — в Эстонии это происходило как в контексте промышленности, так и в виде издевательств над домашними питомцами.

Семь случаев ненадлежащего обращения с животными в Эстонии, которые заслужили больше всего внимания СМИ:

7. Цирковой слон Меди в Нарве.

6. Шотландские горные быки на ферме Хандо Суттера.

5. Собака участника группы Growtopia в Facebook.

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4. Собака жительницы Таллинна по кличке Халлике.

3. Собака Марге Арумяэ.

2. Птенец чайки. Случайный прохожий наткнулся на детей в возрасте от четырех до восьми лет, которые замучили до смерти птенца чайки. Они открыто рассказали, как отрезали у птицы клюв и выкололи глаза, прежде чем сжечь ее заживо. Один из детей объяснил свое поведение тем, что его отец сказал, что всех чаек следовало бы убить.

1. Животные ласнамяэского живодера Рандо.

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