ВИДЕО: Самые шокирующие случаи издевательства на животными в Эстонии?

Оставленные умирать в мусорном ящике цыплята Tallegg на прошлой неделе заставили говорить об обращении с животными. К сожалению, в ненадлежащем обращении с животными нет ничего необычного — в Эстонии это происходило как в контексте промышленности, так и в виде издевательств над домашними питомцами.