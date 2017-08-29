ВИДЕО: Самые шокирующие случаи издевательства на животными в Эстонии?

Оставленные умирать в мусорном ящике цыплята Tallegg на прошлой неделе заставили говорить об обращении с животными. К сожалению, в ненадлежащем обращении с животными нет ничего необычного — в Эстонии это происходило как в контексте промышленности, так и в виде издевательств над домашними питомцами.
Семь случаев ненадлежащего обращения с животными в Эстонии, которые заслужили больше всего внимания СМИ:
7. Цирковой слон Меди в Нарве.
6. Шотландские горные быки на ферме Хандо Суттера.
5. Собака участника группы Growtopia в Facebook.
ТОП
4. Собака жительницы Таллинна по кличке Халлике.
3. Собака Марге Арумяэ.
2. Птенец чайки. Случайный прохожий наткнулся на детей в возрасте от четырех до восьми лет, которые замучили до смерти птенца чайки. Они открыто рассказали, как отрезали у птицы клюв и выкололи глаза, прежде чем сжечь ее заживо. Один из детей объяснил свое поведение тем, что его отец сказал, что всех чаек следовало бы убить.
1. Животные ласнамяэского живодера Рандо.