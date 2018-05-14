ВИДЕО С ДРОНА: Парк Таммсааре будет скоро готов! Смотрите, что уже сделано

Работы по реконструкции парка Таммсааре в центре Таллинна должны завершиться в середине лета.

Смотрите, что уже сделано на настоящий момент!

Как сообщалось ранее, в ходе работ обновят парковые дорожки, приведут в порядок озеленение, построят необходимые инженерные сети, обновят освещение и установят скамейки. За монументом Таммсааре будет более плотная сеть дорожек. Озеленение обещают сделать более интимным. Близ театра ”Эстония” будет основана детская площадка.

Проект реконструкции парка составлен Таллиннским департаментом городского планирования в 2012 году. Он основан на выигрывшей конкурс работе Belle Epoque, автор которой — архитектурное бюро Kadarik Tüür Arhitektid