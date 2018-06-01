ВИДЕО С ДРОНА: Один из самых опасных перекрестков Таллинна: как происходит движение?

Вчера Delfi писал, что обанкротившаяся компания Riito Ehitus AS обязалась построить в Таллинне перекресток со светофорами. В итоге перекресток есть, а светофоров нет. На перекрестке улиц Кадака-Мяэпеалзе-Карсти за последние пять лет произошло более 20 ДТП.

Смотрите, как выглядит перекресток с воздуха и как организовано движение!

ДТП №1. В прошлую пятницу в 10:43 поступило на перекрестке столкнулись два автомобиля: один ехал по Кадака пуйестеэ в сторону Мустамяэ, а другой поворачивал на главную дорогу. В аварии пострадали четыре человека, один из которых получил тяжелые травмы.

ДТП №2. Через три дня на перекрестке произошла новая авария: столкнулись два автомобиля, один перевернулся на крышу. Согласно первоначальным данным, Škoda Superb пересекала перекресток и столкнулась с ехавшем по главной дороге Nissan Qashqai. Находившуюся за рулем Škoda женщину доставили в больницу на осмотр.

ДТП №3. В субботу во второй половине дня Škoda поворачивала с Кадака на Мяэпеалзе, а Saab, наоборот, с Мяэпеалзе на Кадака. Они остановились и пропустили два ехавших по главное дороги автомобиля. В итоге потом они начали двигаться одновременно, и Saab въехал в бок Škoda. Ущерб для водителя Škoda составил 10 000 евро.