14.08.2017, 18:00

ВИДЕО С ДРОНА: Как происходит искусственное обновление эстонских лесов

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rus.delfi.ee
EST
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На границе Ида- и Ляэне-Вирумаа в Пересаре простираются большие, в большинстве своем не заселенные людьми территории.

Ведением хозяйства на 600 гектарах леса занимается самое крупная в Эстонии частная лесная фирма Tornator Eesti.

Смотрите видео тут.

Важную часть этой работы занимает обновление лесов. Смотрите, как ловко экскаватор подготавливает почву для дальнейшей высадки елей в 2016 году и что из этого вышло в 2017.

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