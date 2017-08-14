ВИДЕО С ДРОНА: Как происходит искусственное обновление эстонских лесов

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На границе Ида- и Ляэне-Вирумаа в Пересаре простираются большие, в большинстве своем не заселенные людьми территории.
Ведением хозяйства на 600 гектарах леса занимается самое крупная в Эстонии частная лесная фирма Tornator Eesti.
Смотрите видео тут.
Важную часть этой работы занимает обновление лесов. Смотрите, как ловко экскаватор подготавливает почву для дальнейшей высадки елей в 2016 году и что из этого вышло в 2017.
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