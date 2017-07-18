ВИДЕО С ДРОНА: Как любители красивых фотографий испортили чужое маковое поле

Поле хуторянина, расположенное в поселке Козе-Ууэмыйза, выглядит как лабиринт: украшенное маками и васильками рапсовое поле изрезано тропами из-за визитов любителей пофотографироваться, пишет Maaleht.

Уставший от небрежных посетителей, вторгавющихся на чужие владения, хозяин хутора поставил на дороге возле поля знак, запрещающий въезд. Ему кажется, что хотя бы вчера во второй половине дня это помогло. На узкой гравийной дороге не было ни одного автомобиля. Лишь женщина собирала васильки на краю поля.

Больше недели среди рапса, переставшего цвести, затесались привлекающие всеобщее внимание васильки и маки. Картина по-настоящему поразительная.

Однако на истоптанную часть поля грустно смотреть. Сломанные стебли лежат на вытоптанной земле, вокруг находится еще не целые рапсовые цветы, маки и васильки.

Напомним, что недавно владелец хутора отправил жалобное письмо в Maaleht, где рассказал о том, что на их спокойный хутор, находящийся на поле между дорогами, внезапно стали стекаться толпы людей.