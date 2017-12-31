31.12.2017, 19:27

ВИДЕО С ДРОНА И ФОТО: По случаю начала юбилейного года дом Стенбока озарился синим светом

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rus.delfi.ee
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Дом Стенбока одели в честь юбилея Эстонии в праздничный наряд. До середины февраля на синем фоне (одном из цветом флага Эстонии) будет отображаться также лого Eesti Vabariik 100.

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