ВИДЕО: С 1 июля закрывается родильное отделение Валгаской больницы

Сегодня совет Валгаской больницы сообщил после собрания о закрытии с 1 июля родильного отделения Валгаской больницы.
Смотрите видео с пресс-конференции.
Сегодня совет Валгаской больницы сообщил после собрания о закрытии с 1 июля родильного отделения Валгаской больницы.
Смотрите видео с пресс-конференции.
Juhtkonna assistent
STORAENSO (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 19.04.2018
Põhja piirkonna kinnisvarahaldur
RIIGI KINNISVARA AS
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Director of production
LAPPSET GROUP (ARISTA)
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Peadirektori asetäitja
RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS
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Turismimajanduse koordinaator
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