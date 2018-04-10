10.04.2018, 14:53

ВИДЕО: С 1 июля закрывается родильное отделение Валгаской больницы

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня совет Валгаской больницы сообщил после собрания о закрытии с 1 июля родильного отделения Валгаской больницы.

Смотрите видео с пресс-конференции.

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