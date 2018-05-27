ВИДЕО: Руганью и оскорблениями водители отстаивали свое право на неправильную парковку у Казанской церкви в Таллинне

Муниципальная полиция Таллинна обнародовала сегодня видеоролик, зафиксировавший, как вызванные 6 мая к Казанской церкви инспекторы, указав на ошибку в парковке, нарвались на грубость и оскорбления со стороны водителей.
27.05.2018, 13:30
Муниципальная полиция Таллинна обнародовала сегодня видеоролик, зафиксировавший, как вызванные 6 мая к Казанской церкви инспекторы, указав на ошибку в парковке, нарвались на грубость и оскорбления со стороны водителей.
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