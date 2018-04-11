ВИДЕО: Ролик с дембельской вечеринки с алкоголем и взрывчаткой возмутил общественность

На Youtube было выложено видео, на котором люди в форме беспечно сочетали алкоголь и ношение военной формы. Увиденное настолько шокировало читателя Delfi, что он сообщил об этом в редакцию.

”Куда смотрит руководство? Неужели весь этот ”Весенний шторм” — чистой воды пропаганда и в действительности солдаты к нему серьезно не относятся? Все это не дает мне покоя. Я считаю, что в этой истории нужно призвать людей к ответственности”, — написал он.

Представитель Сил обороны младший лейтенант Таави Лаазик поясняет, что речь идет об инсценировке. ”Это не учения Сил обороны или Кайтсейлита. Согласно имеющейся информации, речь идет о встрече, организованной по личной инициативе закончивших в 2012 службу мужчин. Изображенные на видео эпизоды с употреблением алкоголя не сочетаются с ценностями Сил обороны и требованиями, которые предъявляются людям, носящим форму. Силы обороны осуждают подобное поведение”, — сказал он.

Согласно внутреннему постановлению Сил обороны, людям в форме запрещено употреблять или иметь при себе алкоголь, наркотики и другие подобные вещества.