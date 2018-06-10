10.06.2018, 18:49

ВИДЕО: Ремонт на Гонсиори: вдоль дороги тракторы с грузовиками стоят, и тишина...

 (14)
rus.delfi.ee
EST 6

1 июня на столичной улице Гонсиори начался второй этап реконструкции. В выходной день вся техника встала, транспорт не ездит. Похоже, такой тишины местные края не помнят уже с давних времен.

31 мая завершился первый этап реконструкции улицы Гонсиори — на участке в 300 метров улицы Лаагна и 210 метрах улицы Тюрнпу и с 1 июня начался второй этап. В связи с этим движение по улице Гонсиори прекращено до 15 ноября.

Перестраиваться будет участок от улицы Манеэжи до улицы Лаагна, который станет трехрядным. Два ряда предназначены для общественного транспорта, а третий станет рядом переменного направления — с утра в сторону центра, а вечером — в сторону Ласнамяэ.

В связи с реконструкцией на период до 15 ноября автобусы линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68 в обе стороны ходят в объезд по улицам Пронкси, Кундера и Лаагна.

Третий этап работ придется уже на следующий год. Он включает создание вдоль улицы Кундера велодорожки длиной в 0,9 километра, которая должна быть готова к 15 августа 2019 года.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Пенсионерка отдала 6000 евро за зубные протезы, но осталась без денег и без зубов

10.06.2018
Изготовление зубных протезов — дело сложное. Они подбираются индивидуально с учетом анатомических особенностей каждого пациента. Но и стоит эта поистине ювелирная работа довольно дорого, тем более для пенсионера. И если результат работы не оправдывает ожиданий, деньги оказываются выброшены на ветер. Куда жаловаться, если вы недовольны стоматологической помощью, и можно ли добиться возмещения зря потраченных на лечение денег — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

ВИДЕО: Ремонт на Гонсиори: вдоль дороги тракторы с грузовиками стоят, и тишина...

10.06.2018
1 июня на столичной улице Гонсиори начался второй этап реконструкции. В выходной день вся техника встала, транспорт не ездит. Похоже, такой тишины местные края не помнят уже с давних времен.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Naiste käekell ES107242001
81,- €
48,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106682001
117,90 €
70,74 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106102003
151,20 €
90,72 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В центре Тбилиси возобновились протесты

10.06.2018
В центре грузинской столицы перед зданием парламента началась акция протеста, участники которой требуют ”восстановления справедливости” в деле об убийстве 16-летнего подростка в минувшем декабре, передает РИА ”Новости”.
Подробнее


В заповеднике Пальяссааре свернули шею шестерым лебедятам

10.06.2018
Вчера вечером Эстонский союз лесных животных сообщил на своей страничке в Facebook печальную новость. В заповеднике Пальяссааре обнаружено шесть убитых человеком лебедят. У птенцов были свернуты шеи.
Подробнее


ФОТО DELFI: Средневековый замок в Латвии хотят превратить в футуристическое здание

10.06.2018
Руины средневекового замка в городе Валмиера в Латвии хотят восстановить необычным образом, добавив к каменным развалинам футуристические конструкции из стекла и металла. В здании-франкенштейне будет располагаться исторический музей.
Подробнее