10.06.2018, 18:49

ВИДЕО: Ремонт на Гонсиори: вдоль дороги тракторы с грузовиками стоят, и тишина...

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rus.delfi.ee
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1 июня на столичной улице Гонсиори начался второй этап реконструкции. В выходной день вся техника встала, транспорт не ездит. Похоже, такой тишины местные края не помнят уже с давних времен.

31 мая завершился первый этап реконструкции улицы Гонсиори — на участке в 300 метров улицы Лаагна и 210 метрах улицы Тюрнпу и с 1 июня начался второй этап. В связи с этим движение по улице Гонсиори прекращено до 15 ноября.

Перестраиваться будет участок от улицы Манеэжи до улицы Лаагна, который станет трехрядным. Два ряда предназначены для общественного транспорта, а третий станет рядом переменного направления — с утра в сторону центра, а вечером — в сторону Ласнамяэ.

В связи с реконструкцией на период до 15 ноября автобусы линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68 в обе стороны ходят в объезд по улицам Пронкси, Кундера и Лаагна.

Третий этап работ придется уже на следующий год. Он включает создание вдоль улицы Кундера велодорожки длиной в 0,9 километра, которая должна быть готова к 15 августа 2019 года.

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