ВИДЕО: Реклама кофе к юбилею ЭР задевает чувство национального самосознания эстонцев?

Недавно на экраны вышла реклама выпущенного к годовщине ЭР100 кофе Paulig в главной роли с одним из основателей Народного фронта Хейнцом Валком.

В клипе Валк описывает Поющую революцию и свою легендарную речь, в связи с чем творческий руководитель агентства Ad Angels Вейко Тамъярв задается вопросом, этично ли ”продавать” по сути принадлежащую народу фразу ”когда-нибудь мы все равно победим”, которую Валк произнес во время той своей речи.

”Когда мы пришли с черновиком этой истории к Хейнцу Валку, то он засмеялся и сказал, что во многом все так и было. Тогда его любимым кофе был Paulig "Presidentti", который ему присылали друзья из Финляндии. Так что его идеи и эта знаменитая речь, которая во многом стала знаковой для независимости Эстонии, родились в голове Хейнца как раз, когда он пил кофе”, — комментирует копирайтер создавшего клип агентства Tabasco Март Метсама.

”Мы считаем, что в рекламе можно использовать цитаты и речи людей. В данном случае мы имеем дело с увлекательной историей, которую интересно рассказать, и известная фраза авторства Хейнца Валка является частью клипа, а не купленным Paulig слоганом. В мире много примеров рекламы с использованием известных речей”, — отмечает он.