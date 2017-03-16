ВИДЕО: Рейнсалу о разладе в правительстве: мы только утром сделали с Андресом селфи!

В свете последних политических решений обзественность стала говорить о том, что Урмас Рейнсалу и Андрес Анвельт и управляемые ими министерства вставляют друг другу палки в колеса. Рейнсалу с этими утверждениями не согласен, как не с согласен и с тем, что партия IRL, членом которой он является, занимает на настоящий момент довольно слабую позицию.

После пресс-конференции правительства министр юстиции Рейнсалу на вопрос Delfi о разногласиях между министерствами отвел: ”Сегодня утром я видел Андреса и мы вместе сделали селфи. Весело со своим соседом по парте. Так что нет между нами никакого конфликта!”

На вопрос относительно собственно одного из яблок раздора — переноса Академии внутренней безопасности в Нарву — , Рейнсалу сказал, что ”у Эстонии свои интересы в сфере безопасности, которые включают в себя, помимо прочего, и наращивание присутствия в Ида-Вирумаа”.

”Принимая во внимание деятельность России по оказанию влияния, нам, безусловно, следует считаться с данными аспектами. Думаю, в ближайшее время мы придем к решению”, — добавил он.

Говоря о рейтингах партий, Рейнсалу подчеркнул, что IRL — сильная партия, которая стала инициатором ряда различных начинаний, и отметил, что сейчас на партии в правительстве лежит большая ответственность. ”Чтобы не делались неразумные дела, а делались разумные”, — сказал он.