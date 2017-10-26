ВИДЕО: Ратас после аварии: я был у врачей, чувствую себя хорошо

Премьер-министр Юри Ратас заверил Delfi, что случившаяся в среду с его служебным автомобилем авария была счастливым несчастным случаем и он чувствует себя хорошо.

"Слава богу хорошо, — ответил Ратас на вопрос, как он себя чувствует после ДТП. — Я также побывал на осмотре у врачей, и я благодарю их — все хорошо, и жизнь продолжается".

Ратас отметил, что ДТП также было в хорошем смысле уроком. "Я очень надеюсь, что на дорогах Эстонии будет как можно меньше ДТП. Несомненно, это был счастливый несчастный случай, что там не было ни одного пешехода и в обоих автомобилях люди остались целы", — сказал премьер-министр.

Ратас подтвердил, что находился на той стороне автомобиле, куда врезался другой автомобиль.

"Сегодня без пяти пять произошло ДТП в Таллинне у Драматического театра, когда в двигавшийся по Пярнускому шоссе автомобиль Департамента полиции и погранохраны Audi A8 врезался сбоку поворачивавший с улицы Георга Отса на Пярнуское шоссе автомобиль Mercedes", — сказал в среду Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

Двигавшийся по Пярнускому шоссе Audi был автомобилем команды личной охраны Департамента полиции и погранохраны, в котором находился премьер-министр. В ДТП никто не пострадал, и скорую помощь на место происшествия не вызывали.