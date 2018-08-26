Премьер-министр Юри Ратас подвел итоги недели, на которую, помимо летних торжеств в честь столетия Эстонии, пришлось еще много важных событий в стране и за ее пределами.
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Умер сенатор Джон Маккейн
26.08.2018
”Моя сводная сестра лишила меня квартиры, — возмущается житель Хаапсалу Сергей Данилов. — Мой отец сильно пил, и, думаю, обманом или по принуждению она заставила его переписать трехкомнатную квартиру на ее сына. А затем тайком от меня ее продала. Но по крови она ему никто, а я, единственный сын своего отца, остался ни с чем!” Как, когда и при каких обстоятельствах можно признать сделку недействительной и что для этого нужно знать, выясняла "МК-Эстония".
Вернулась эффектно! Келли Сильдару заняла второе место на чемпионате мира по фристайлу в биг-эйре
26.08.2018
Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu действует с 2013 года. У создателей общества, руководства и работников к этому моменту уже имелся обширный опыт работы в финансовом секторе, что сказалось на результате: за 5 лет деятельности наши вкладчики заработали в виде процентов более 1,4 миллиона евро.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
ВИДЕО: Ратас подвел итоги уходящей недели
26.08.2018
Россиянин, переехавший в ЭР: здесь очень сильны неформальные связи. "Посылаешь CV — и ни ответа, ни привета"
25.08.2018
Как свидетельствует официальная статистика, подавляющее большинство иностранцев, которые приезжают в Эстонию с желанием получить здесь постоянный вид на жительство, делают это по семейным обстоятельствам. Два года назад переехавший из Подмосковья в Кохтла-Ярве россиянин Игорь Каунов как раз из их числа. Причем, прибыл он в Эстонию не один, а с дочерью-подростком от первого брака, пишет "Виру Проспект".
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Group head of procurement
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ...
Tähtaeg: 14.09.2018
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Balti piirkonna tehniline konsultant
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Tähtaeg: 31.08.2018
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Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
ФОТО: В Эстонии отметили Ночь древних огней
26.08.2018
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Дом лесной ведьмы в Вырумаа
26.08.2018
Хутор Веэтка не так просто найти — он прячется меж дремучих лесов и огромных холмов Вырумаа. До ближайших соседей — 2 километра. Но того, кто сюда попадет, ждет словно иной мир — мир легкого дыхания и поиска себя. Окружающая природа очаровывает своей красотой и достоинством, услаждая взор и душу. Сказка встречается здесь с реальностью, а легенда — с современностью.