26.08.2018, 11:53

ВИДЕО: Ратас подвел итоги уходящей недели

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rus.delfi.ee
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Премьер-министр Юри Ратас подвел итоги недели, на которую, помимо летних торжеств в честь столетия Эстонии, пришлось еще много важных событий в стране и за ее пределами.

Tallinn Hockey weekend
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