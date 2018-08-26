ВИДЕО: Ратас подвел итоги уходящей недели

Премьер-министр Юри Ратас подвел итоги недели, на которую, помимо летних торжеств в честь столетия Эстонии, пришлось еще много важных событий в стране и за ее пределами.
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26.08.2018
”Моя сводная сестра лишила меня квартиры, — возмущается житель Хаапсалу Сергей Данилов. — Мой отец сильно пил, и, думаю, обманом или по принуждению она заставила его переписать трехкомнатную квартиру на ее сына. А затем тайком от меня ее продала. Но по крови она ему никто, а я, единственный сын своего отца, остался ни с чем!” Как, когда и при каких обстоятельствах можно признать сделку недействительной и что для этого нужно знать, выясняла "МК-Эстония".
Вернулась эффектно! Келли Сильдару заняла второе место на чемпионате мира по фристайлу в биг-эйре
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Tähtaeg: 31.08.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Дом лесной ведьмы в Вырумаа
26.08.2018
Хутор Веэтка не так просто найти — он прячется меж дремучих лесов и огромных холмов Вырумаа. До ближайших соседей — 2 километра. Но того, кто сюда попадет, ждет словно иной мир — мир легкого дыхания и поиска себя. Окружающая природа очаровывает своей красотой и достоинством, услаждая взор и душу. Сказка встречается здесь с реальностью, а легенда — с современностью.