ВИДЕО | Ратас: первый день Адвента — хороший повод поразмышлять о ценностях нашего общества и о том, как растет пренебрежение к ним

"Первый день Адвента — хороший повод поразмышлять о ценностях нашего общества и о том, как растет пренебрежение к ним. Нашему народу не свойственна откровенная агрессия, стремление к насилию, но в последнее время мы наблюдаем именно такую тенденцию. Ни к чему хорошему это не приведет, мы должны делать выводы из полученных уроков. Об этом мой комментарий недели", — сказал Ратас.

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