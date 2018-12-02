02.12.2018, 12:30

ВИДЕО | Ратас: первый день Адвента — хороший повод поразмышлять о ценностях нашего общества и о том, как растет пренебрежение к ним

 (53)
rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

Подводя итоги недели, премьер-министр Юри Ратас обратился к соотечественникам с призывом не идти по пути насилия и противостояния.

"Первый день Адвента — хороший повод поразмышлять о ценностях нашего общества и о том, как растет пренебрежение к ним. Нашему народу не свойственна откровенная агрессия, стремление к насилию, но в последнее время мы наблюдаем именно такую тенденцию. Ни к чему хорошему это не приведет, мы должны делать выводы из полученных уроков. Об этом мой комментарий недели", — сказал Ратас.

Смотрите видео с субтитрами на русском языке:

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