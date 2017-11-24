ВИДЕО: Ратас: о проблемах с ИД-картами надо сообщать письменно — 15 июня оповещения от производителя не поступало

Премьер-министр Юри Ратас опровергает утверждения исполнительного директора Trüb Baltic AS, представляющей в Эстонии производителя ИД-карт Gemalto, Андреаса Лехтманна о том, что он еще в начале июня оповестил эстонские ведомства о возможной уязвимости ИД-карт.

По словам Ратаса, у Эстонии с Gemalto заключен юридический договор, в котором указаны условия оповещения о возможных неполадках и рисках. ”Необходимо оповестить посредством подписанного дигитально документа. 15 июня такого оповещения ни Департаменту государственной инфосистемы, ни Департаменту полиции и погранохраны, ни кому-либо другому не поступало”, — сказал премьер.

Ратас отмечает, что сообщение о возможных рисках поступило в последние дни августа от чешских ученых, после чего проблемой сразу стали заниматься: ”Мы остановили ИД-карты с уязвимостью и поставили в качестве цели максимально быстрое обновление около 750 000 ИД-карт. К концу первого квартала следующего года этот вопрос должен быть полностью решен”.