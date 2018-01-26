ВИДЕО: Ратас — каналу CNBC: Эстония не сомневается в приверженности Трампа НАТО

Сегодня премьер-министр Юри Ратас на Всемирном экономическом форуме в Давосе дал интервью американскому каналу CNBC, в котором заявил, что у Эстонии крепкие отношения с администрацией президента США Дональда Трампа, несмотря на сомнения в приверженности правительства США НАТО.

”У нас очень крепкие отношения с США и президентом США. Например, в прошлом году спикер (Палата представителей) США посещал Эстонию, вице-президент посещал Эстонию. Я считаю, что это действительно конкретный и сильный знак для всего остального мира”, — ответил Ратас на вопрос о приверженности Трампа.

Также Ратас отрицает наличие опасений насчет способности НАТО защитить страны Балтии от агрессии извне.

"Наши двухсторонние отношения между США и Эстонией очень крепкие. В особенности в сферах безопасности и обороны, потому что сегодня в лице НАТО мы имеем Расширенное передовое присутствие, что означает наличие в Эстонии войск из Великобритании, Франции и Дании”, — добавил премьер-министр.

"В отношениях между ЕС, США и НАТО важно иметь очень сильный фундамент, и я считаю, что сегодня это является самым важным”, — подчеркнул он.

Estonian PM: All NATO members would like to live in peace from CNBC.