26.01.2018, 15:20

ВИДЕО: Ратас — каналу CNBC: Эстония не сомневается в приверженности Трампа НАТО

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Ратас — каналу CNBC: Эстония не сомневается в приверженности Трампа НАТО
Foto: Kaader videost

Сегодня премьер-министр Юри Ратас на Всемирном экономическом форуме в Давосе дал интервью американскому каналу CNBC, в котором заявил, что у Эстонии крепкие отношения с администрацией президента США Дональда Трампа, несмотря на сомнения в приверженности правительства США НАТО.

”У нас очень крепкие отношения с США и президентом США. Например, в прошлом году спикер (Палата представителей) США посещал Эстонию, вице-президент посещал Эстонию. Я считаю, что это действительно конкретный и сильный знак для всего остального мира”, — ответил Ратас на вопрос о приверженности Трампа.

Также Ратас отрицает наличие опасений насчет способности НАТО защитить страны Балтии от агрессии извне.

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"Наши двухсторонние отношения между США и Эстонией очень крепкие. В особенности в сферах безопасности и обороны, потому что сегодня в лице НАТО мы имеем Расширенное передовое присутствие, что означает наличие в Эстонии войск из Великобритании, Франции и Дании”, — добавил премьер-министр.

"В отношениях между ЕС, США и НАТО важно иметь очень сильный фундамент, и я считаю, что сегодня это является самым важным”, — подчеркнул он.

Estonian PM: All NATO members would like to live in peace from CNBC.

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