ВИДЕО | Ратас: дебаты об эвтаназии необходимы и важны
По оценке Центристской партии и премьер-министра Юри Ратаса, идущие сейчас дебаты об эвтаназии необходимы и важны и убирать их из обсуждения не стоит.
По оценке Центристской партии и премьер-министра Юри Ратаса, идущие сейчас дебаты об эвтаназии необходимы и важны и убирать их из обсуждения не стоит.
Ратас сказал Delfi, что дебаты следует провести, но вопрос в том, нужно ли вести такие дебаты за месяц до выборов в Рийгикогу. По его оценке, уровень дебатов на тему эвтаназии не должен быть в первую очередь уровнем политиков.
Относительно предлагаемой тяжело больным услуги хосписа и стационарной сестринской помощи Таллиннской больницы Диакония, по оценке премьер-министра, Министерству социальных дел следует найти лучшее из всех возможных решение, но в продолжении оказания услуги решающую роль играют все-таки, прежде всего, деньги.
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