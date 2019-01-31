ВИДЕО | Ратас: дебаты об эвтаназии необходимы и важны

Ратас сказал Delfi, что дебаты следует провести, но вопрос в том, нужно ли вести такие дебаты за месяц до выборов в Рийгикогу. По его оценке, уровень дебатов на тему эвтаназии не должен быть в первую очередь уровнем политиков.

Относительно предлагаемой тяжело больным услуги хосписа и стационарной сестринской помощи Таллиннской больницы Диакония, по оценке премьер-министра, Министерству социальных дел следует найти лучшее из всех возможных решение, но в продолжении оказания услуги решающую роль играют все-таки, прежде всего, деньги.