ВИДЕО | Пытались скрыть: 55 лет назад экипаж посадил на Неву Ту-124, следовавший рейсом Таллинн-Ленинград(28)
Ту-124 направлялся из Таллинна. В полете отказал двигатель, заглохли обе турбины. Единственный шанс спастись — садиться на Неву.
Ту-124 направлялся из Таллинна. В полете отказал двигатель, заглохли обе турбины. Единственный шанс спастись — садиться на Неву.
На высоте 100 метров лайнер прошел над Большеохтинским мостом. Дальше строящийся мост Александра Невского, который самолет едва не задел — рабочие прыгали в воду. Остановиться удалось лишь в 50 метрах от Финляндского моста.
К месту происшествия не подпускали даже журналистов, а фотографов-любителей милиция отправляла в отделение.
”Вижу, люди бегут по Гранитной улице. Ну, присоединился. А потом пошел за фотоаппаратом и стал снимать”, — вспоминает в сюжете Первого канала фотограф Юрий Туйск.
21 августа 1963 года едва ли не весь Ленинград стал свидетелем невероятного: пассажирский лайнер Ту-124 пролетел над Исаакиевским сбором, Смольным и сходу приземлился — нет! — приводнился почти в центре города.
”Я увидел самолет и много людей. Подумал, кино снимают, не знаю. Увидел самолет. Вот здесь был самолет, Ту-124, как я сейчас понимаю”, — рассказывает очевидец Владимир Цивинский.
Происшествие пытались скрыть, даже несмотря на тысячи свидетелей, боялись спровоцировать панику. Дальше были домыслы, слухи, а позже — и забвение. Так что же случилось на самом деле? Ведь до сих пор специалисты признают: такое практически невозможно!
Это был рейс из Таллинна в Москву. Сразу после взлета заклинило стойку переднего шасси. Или, как говорят, ”ногу”. Бортинженер вручную пытался поставить ее на место. Пассажир Виктор Чацкий сидел в первом ряду салона и все видел.
”Они сломали в заднем багажном отделении поручень, на который вешают одежду, и прошли в переднюю кабину. Там был стук, пытались этой штангой довести эту ”ногу”. Но им не удалось. Штанга оказалась слаба, она алюминиевая”, — рассказывает Виктор Чацкий.
При этом пассажиры думали, что все идет как надо. А вот экипаж понимал: при посадке с таким шасси самолет переломится пополам. С земли приказали садиться на специально вспаханное поле. Оно подготовлено в ленинградском аэропорту. Но над городом экипаж вынужден был кружить, чтобы выработать топливо. Иначе неизбежен пожар. И тут новая поломка — отказывает левый двигатель. Еще был шанс дотянуть до аэропорта. Но во время разворота глохнет второй двигатель.
”В самолете стало тихо, это где-то длилось секунд 15-20, и самолет стал пикировать вниз. Команда: бегом в хвост. Женщина одна крикнула: ”Куда мы летим, там вода!” Командир железным голосом сказал: ”Спокойно, не сходите со своих мест, мы садимся на воду”. И все спокойно сидели на своих местах”, — рассказывает Виктор Чацкий.
До падения оставалось всего 14 секунд. И тут командир Виктор Мостовой отдает управление второму пилоту. Василий Чеченев в прошлом служил в морской авиации. Лайнер пронесся буквально над лесами строящегося моста Александра Невского. Говорят, рабочие с перепугу прыгали в воду. И тут новое препятствие — по Неве прямо по курсу буксир. Тянет связку бревен — гигантский плот.
”Самолет садился не носом, а на хвост. Я говорю: Николай Иванович, что, второй Чкалов что ли?” Плот только прошел, он сразу за плотом и упал”, — вспоминает капитан буксира Юрий Поршин.
Пилоты успели вытянуть штурвал. Самолет буквально подпрыгнул над буксиром и аккуратно лег на воду. Скорость погасило встречное течение реки. Иначе лайнер неизбежно врезался бы в опоры следующего моста. Удивительно, но пассажиры не пострадали. Ни у кого не было даже царапин. Капитан буксира просто подал летчикам трос и оттащил остававшийся наплаву ТУ-124 к берегу.
”Этим людям надо поклониться и сказать большое спасибо. Они совершили подвиг!” — говорит Владимир Цивинский.
Это, безусловно, было чудо. Но без мастерства экипажа такие чудеса невозможны. Летчики спасли не только пассажиров, но и людей на земле, избежали разрушения исторического центра города. При этом вместо наград едва не сели в тюрьму.
Их обвинили в аварии, отстранили от полетов. Когда стало очевидно, что подвела техника, руководство сделало вид, что никакого происшествия вообще не было. Сегодня уже почти не осталось живых участников того события.
Инициативная группа горожан, коллеги, ученики летчиков и бывшие пассажиры добиваются установки хотя бы памятной таблички на берегу Невы напротив места приводнения Ту-124.
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
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