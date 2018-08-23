ВИДЕО | Пытались скрыть: 55 лет назад экипаж посадил на Неву Ту-124, следовавший рейсом Таллинн-Ленинград

На высоте 100 метров лайнер прошел над Большеохтинским мостом. Дальше строящийся мост Александра Невского, который самолет едва не задел — рабочие прыгали в воду. Остановиться удалось лишь в 50 метрах от Финляндского моста.

К месту происшествия не подпускали даже журналистов, а фотографов-любителей милиция отправляла в отделение.

”Вижу, люди бегут по Гранитной улице. Ну, присоединился. А потом пошел за фотоаппаратом и стал снимать”, — вспоминает в сюжете Первого канала фотограф Юрий Туйск.

21 августа 1963 года едва ли не весь Ленинград стал свидетелем невероятного: пассажирский лайнер Ту-124 пролетел над Исаакиевским сбором, Смольным и сходу приземлился — нет! — приводнился почти в центре города.

”Я увидел самолет и много людей. Подумал, кино снимают, не знаю. Увидел самолет. Вот здесь был самолет, Ту-124, как я сейчас понимаю”, — рассказывает очевидец Владимир Цивинский.

Происшествие пытались скрыть, даже несмотря на тысячи свидетелей, боялись спровоцировать панику. Дальше были домыслы, слухи, а позже — и забвение. Так что же случилось на самом деле? Ведь до сих пор специалисты признают: такое практически невозможно!

Это был рейс из Таллинна в Москву. Сразу после взлета заклинило стойку переднего шасси. Или, как говорят, ”ногу”. Бортинженер вручную пытался поставить ее на место. Пассажир Виктор Чацкий сидел в первом ряду салона и все видел.