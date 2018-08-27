27.08.2018, 18:05
ВИДЕО: Пыхьяский префект о волне молодежного насилия: ситуация всегда была такой, причина в недостаточной социальной работе
Пыхьяский префект Кристиан Яани, комментируя волну насилия со стороны молодежных банд в Таллинне, отмечает, что в том, что в последнее время дошло до общественности, на самом деле нет ничего нового, ситуация была такой все время. Все это сделала заметным поднявшаяся в последнее время большая волна насилия, которую делает видимой обычай снимать избиения и делиться видеоклипами.
По словам Яани, полиция не может сделать особо ничего другого, помимо задержания главарей и бесед с остальными членами молодежных банд.
Яани говорит, что за всем этим стоит, прежде всего, недостаточная профилактическая и социальная работа, за которую несут наибольшую ответственность местные самоуправления, а также Департамент социального страхования и другие занимающиеся социальной работой инстанции. По его словам, полиция может быть партнером социальным работникам, но не инициатором профилактической работы.