ВИДЕО: Пыхьяский префект о волне молодежного насилия: ситуация всегда была такой, причина в недостаточной социальной работе

По словам Яани, полиция не может сделать особо ничего другого, помимо задержания главарей и бесед с остальными членами молодежных банд.

Яани говорит, что за всем этим стоит, прежде всего, недостаточная профилактическая и социальная работа, за которую несут наибольшую ответственность местные самоуправления, а также Департамент социального страхования и другие занимающиеся социальной работой инстанции. По его словам, полиция может быть партнером социальным работникам, но не инициатором профилактической работы.