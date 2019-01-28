ВИДЕО: Пярну планирует расширить центральный пляж до реки. Что изменится?

Планировка предусматривает доступ к пляжу между зданием грязелечебницы и курзалом, от парковки женского пляжа, а также с улиц Реммелга и Муули. Планируется также продлить пляжный променад от грязелечебницы до памятника парому "Эстония" и соединить его с сетью парковых тропинок.

При возможности планируется построить велосипедные дорожки.

На парковке у женского пляжа запланирована детская площадка или другая зона общего назначения. В самые важные места планируются сезонно используемые здания, а в заповедной зоне — вышка для наблюдения за птицами.

Архитекторы предложили, что в пляжном парке можно установить развлекательные аттракционы, но какие именно, пока неизвестно.

Обслуживающие парковую и пляжную зону здания могут быть размером в 220 м2 и до 6 м в высоту. Их число, назначение и местоположение будут уточнены на этапе планировки.