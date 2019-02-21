ВИДЕО: "Путукавяйл" в Пыхья-Таллинне. Смотрите, как хотят застроить заброшенный пустырь

До 20 марта можно представлять предложения о том, какой хочется видеть планируемую там зеленую зону. На карте для предложений можно рисовать дороги, отмечать новые места для разного рода деятельности, а также места, требующие освещения или иного благоустройства, сообщает Раэпресс.

Высоковольтные линии, проходящие там, планируется заменить подземными кабелями, поэтому становится возможным создание линейного парка.

В фокусе сбора идей территория, ограниченная улицами Ристику, Эхте, Пухангу и бульваром Колде, которую обрамляют в основном гаражи.

Идеи можно представлять как на электронной карте, так и на бумаге, принеся их в библиотеку на улице Сыле, 47В.

Специалисты по планированию и экологи считают необходимым создание здесь зеленой зоны, потому что здесь идеальная среда для обитания в городе опыляющих насекомых, в том числе бабочек. Этот зеленый коридор предполагается даже называть затем Путукавяйл, что в переводе означает "дорога для букашек от океана до океана".

Вдоль путей станции Копли-товарная планируется также прокладка велодорожки, которая вела бы от Балтийского вокзала до пляжа на Штромке.