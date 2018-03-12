ВИДЕО: Путин объяснил, почему во время речи Леннарта Мери в Гамбурге встал и ушел, хлопнув дверью

В новом фильме Андрея Кондрашова "Путин", помимо прочего, описывается инцидент в Гамбурге, когда речь президента Эстонии Леннарта Мери настолько вывела из себя Владимира Путина, который тогда занимал пост вице-мэра Санкт-Петербурга, что он встал и ушел, хлопнув дверью.

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Однажды Путин удивил Гамбург так, что об этом вспоминают до сих пор, пишет DW. С 1356 года ганзейский город ежегодно проводит так называемый Mathiae-Mahl. Сотни высоких гостей — политики, бизнесмены, артисты — собираются на совместную трапезу в исторической ратуше.

"Это очень давняя традиция, атмосфера там очень торжественная и возвышенная, — объясняет Вольфганг Розенбауэр. — На этом приеме принято себя вести соответствующим образом, на столах стоит серебряная посуда из городской сокровищницы, люди во фраках и в лучшей одежде, беседы ведутся на исключительно высоком уровне".

25 февраля 1994 года Путин был в числе приглашенных на Mathiae-Mahl. Когда один из почетных гостей, президент Эстонии Леннарт Мери, произносил речь, Путин сделал то, чего на этом мероприятии никогда не было: встал и ушел.

"Чеканя шаг, бросив презрительный взгляд на принимающую сторону, он выходит из зала, каждый шаг сопровождается скрипом паркета, — так описывал сцену корреспондентка газеты Die Zeit. — За ним слышится шепот. Кто это был? Чего это он? И вот дверь с грохотом захлопывается". Вольфганг Розенбауэр в тот день не был на приеме, но слышал о реакции из уст очевидцев: "Это был шок".

Что именно сказал Леннарт Мери, что так разозлило Путина? Речь Мери читается сегодня как предсказание того, что произошло почти день в день 20 лет спустя в Крыму. А реакция Путина показала, что задолго до своей мюнхенской речи 2007 года он подал Западу сигнал.

Эстонский президент указал тогда на документ российского МИДа: "В нем отмечается, что проблема групп этнических русских в соседних странах не может быть решена Россией только дипломатическими средствами". Мери пришел к выводу, что Москва считает возможными и другие средства, и предупредил Запад о "неоимпериалистической политике" России, призвав интегрировать страны Восточной Европы, в том числе Украину, в "демократический мир".