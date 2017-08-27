ВИДЕО: Проживающая в Кении 25 лет эстонка превратила свой дом в настоящее бомбоубежище

В Кении проходят всеобщие выборы, которые ранее сопровождались вызванными внутриполитической борьбой массовыми волнениями. Проживающая там уже 25 лет эстонка Кадри Хумал Айал на время кризисных ситуаций обеспечивала дом всевозможными предметами первой необходимости.

Смотрите, чем нужно запастись в кризисных ситуациях. Ключевые слова: орешки и батарейки.

Напомним, 8 августа на выборах с отрывом в 54% переизбрали президента Кении Ухуру Кениата, чей триумф вызвал подозрения в фальсификации и протесты. При этом эти выборы вошли в историю.

Избирательная активность была необычайно высокой, а в должность вступили также первые вице-губернаторы Кении и 34-летний сенатор, самый молодой в истории государства.