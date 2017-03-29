ВИДЕО: Проживающая в Эстонии петербурженка: без практики язык не выучишь

Не так давно президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что для того, чтобы не растрачивать ресурсы и время детей, нужно обучить их второму языку еще в детском саду. Действительно, в более нежном возрасте обучение проходит намного легче, но что делать тем, кому уже ”за”?

Коренную петербурженку Анну в Эстонию привела любовь. Ее супруг родился в смешанной эстоно-русской семье, поэтому с эстонским языком женщина соприкоснулась только по приезду сюда. За те восемь лет, которые она живет в Эстонии, Анна посетила несколько курсов и освоила язык на категорию B1. ”Мне все время казалось, что вот сейчас я сдам экзамен и сразу начну говорить, но оказалось, что все не так просто”, — сетует она и отмечает, что курсы заточены именно на достижение результата — сдачу экзамена, а для того, чтобы заговорить реально, необходимо именно живое общение с носителями языка.

В связи с недостаточным владением госязыком у женщины возникают трудности с трудоустройством и общением, к примеру, с другими родителями в эстонском детском саду, который посещают ее дочери.

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