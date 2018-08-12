12.08.2018, 12:30

ВИДЕО: Просто невероятно! У острова Хийумаа образовался водяной смерч

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rus.delfi.ee
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Читатель Delfi заснял редкое природное явление - настоящий водяной смерч в проливе Вяйнамери, между островом Хийумаа и материком.

Водяной смерч — это воронкообразный воздушно-водяной вихрь, по своей природе подобный обычному смерчу, образующийся над поверхностью большого водоема и соединен с кучевым облаком. Водяной смерч может образоваться в случае прохождения обычного смерча над водной поверхностью. Чаще встречается в тропических широтах. В отличие от классического смерча, водяной смерч существует всего 15-30 минут, намного меньше в диаметре, скорость движения и вращения ниже в два-три раза, не обязан сопровождаться ураганным ветром. Существуют и дополнительные отличия, пишет "Википедия".

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