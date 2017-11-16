ВИДЕО: Проигнорировавший красный сигнал светофора водитель чудом никого не задавил

Сегодня утром читатель Delfi Вадим Павлов стал свидетелем опасного нарушения правил дорожного движения рядом с Таллиннским автовокзалом.

Его видеорегистратор зафиксировал, как, несмотря на гревший уже несколько секунд красный сигнал светофора, один из автомобилей продолжал движение, ускорившись и создав серьезный риск для пешеходов. К счастью, никто не пострадал — не успел выйти на пешеходный переход.