08.06.2018, 12:50

ВИДЕО: Проходящий принудительное лечение убийца Яриков стал популярным видеоблогером и никто не может его остановить

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Кадри Ибрус
Кадри Ибрус
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ВИДЕО: Проходящий принудительное лечение убийца Яриков стал популярным видеоблогером и никто не может его остановить
Foto: Tiina Kõrtsini/Õhtuleht/arhiiv

Вильяндиская больница не может уследить за всеми действиями ставшего популярным видеоблогером опасного пациента, чьи ролики на Youtube собираают сотни тысяч просмотров, но Министерство юстиции утверждает, что медики не должны позволять ему нарушать права других пациентов.

Находящийся в психиатрической клинике Вильянди Владимир Яриков, совершивший 15 лет назад два зверских убийства, с прошлого сентября снимает видеоролики в больнице, в которые попадают медицинские работники, а также другие пациенты, и выкладывает их в популярнейший сервис — YouTube.

Основная тема его видео — жалобы, в том числе российским властям, на содержание, на якобы применявшиеся в его отношении пытки, на эстонские власти, назначившие ему ”карательную психиатрию” под тем предлогом, что он страдает ”параноидальным бредом”.

Общее количество просмотров на его канале — 1 536 060, а самое популярное видео, где Яриков снял и другого пациента, посмотрели 355 000 раз.

При том, что Яриков нарушает права пациентов на приватность частной жизни, в больнице признают свою беспомощность, так как сотрудники медицинского учреждения не замечают, даже когда их снимают (предполагается, что он использует и часы для видеоъемки), а по имеющейся у руководства больницы информации, популярному видеоблогеру-убийце помогают и другие пациенты. Член правления больницы Катрин Каарма отмечает, что имеющий тюремный опыт Яриков действует чрезвычайно скрытно, но при этом очень плотно общается с внешним миром.

Советник социального министерства Ингрид Отс-Вайк, занимающаяся темой принудительного лечения, утверждает, что Яриков не может сам выходить в интернет, а передает материалы приятелям, которые и выкладывают их на Youtube. По словам советника, ни у одного подобного пациента не должно быть телефона, но близкие, друзья приносят им их во время посещений, а так как дело имеется с больницей, то рабоники не могут обыскивать посетителей.

Между тем, от самих работников больницы теперь требуют, чтобы перед тем, как зайти в отделение, они оставляли свои личные вещи.

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По мнению вице-канцлера Министерства юстиции Кристель Сийтам-Ныйри, решение данной проблемы зависит только от Вильяндиской больницы. ”Больница является учреждением, относящимся к зоне ответственности Социального министерства и с вопросами, касающимися внутреннего порядка больницы и прав пациента использовать телефон, снимать отделение, нужно обращаться к ним. Все-таки скажу, что лечебное учреждение, может свободно устанавливать правила внутреннего порядка, но при этом очень важно, чтобы основные права пациентов были обеспечены и уважались бы больнице”.

Зверства Ярикова: сожжение, утопление и 52 удара ножом

В июне 2003 года Таллиннский городской суд приговорил Владимира Ярикова к пожизненному тюремному заключению за убийство двоих людей.

Суд признал тогда 33-летнего Ярикова виновным в ограблении и двух преднамеренных убийствах при отягчающих обстоятельствах, в угрозах и вовлечении в совершение преступления несовершеннолетнего.

Согасно обвинению, Яриков со своими соучастниками 20 сентября 2000 года проник в одну из квартир дома в таллиннском районе Ыйсмяэ, в которой избили хозяйку, забрав золотые украшения, бриллианты, шубу и валюту, в общей сумме на 70 тысяч крон (примерно 4500 тысяч евро). Награбленное позже было обнаружено у Ярикова,

Участвовавшая в ограблении женщина осталась недовольна тем, что ее оставили в стороне от дележа добычи и угрожала сообщить обо всем в полицию. Яриков со своим напарником заманили 45-летнюю Галину на рыбалку на водохранилище Паункюла, что рядом с шоссе Таллинн-Тарту. Там ее избивали, жгли на костре, а потом связав руки и ноги, привязали камень, и доставив на резиновой лодке на середину водохранилища, ут Viljandi haigla möönab, et ei suuda videooperaatorist patsiendi tegevust hallata. Justiitsministeerium kinnitab, et haigla ei tohi lasta kaaspatsientide inimõigusi rikkuda.опили.

Через несколько дне после этих событий в общежитии на таллиннской улице Вильде Яриков с соучастником убили сожителя Галины, 45-летнего Николая, нанеся ему 52 удара ножом.

Вместо пожизненного — 20 лет

Яриков обжаловал при помощи адвоката вердикт суда. Окружной суд в декабре 2003 года отменил решение Таллиннского городского суда и назначил вместо пожизненного 20-летнее тюремное заключение.

Напарнику Ярикова, с которым тот совершил зверские преступления, было тогда всего 14 лет — по сути мальчик. Поэтому он отделался всего 8 годами тюрьмы. Во время расследования мальчик пытался утверждать, что Яриков не виновен, но этот фокус не удался.

В обвинении также говорилось об угрожающих письмах, которые Яриков отправлял свидетелю из тюрьмы, а также эпизод вымогательства — он угрожал знакомому уничтожением дачи, машины и квартиры, если тот не оплатит услуги адвоката.

До того момента Яриков уже наказывался за кражи — он получил 4-месячный срок заключения.

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