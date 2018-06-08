ВИДЕО: Проходящий принудительное лечение убийца Яриков, на счету которого сожжение, утопление и 52 удара ножом, стал популярным видеоблогером и никто не может его остановить

При том, что Яриков нарушает права пациентов на приватность частной жизни, в больнице признают свою беспомощность, так как сотрудники медицинского учреждения не замечают, даже когда их снимают (предполагается, что он использует и часы для видеоъемки), а по имеющейся у руководства больницы информации, популярному видеоблогеру-убийце помогают и другие пациенты. Член правления больницы Катрин Каарма отмечает, что имеющий тюремный опыт Яриков действует чрезвычайно скрытно, но при этом очень плотно общается с внешним миром.

Советник социального министерства Ингрид Отс-Вайк, занимающаяся темой принудительного лечения, утверждает, что Яриков не может сам выходить в интернет, а передает материалы приятелям, которые и выкладывают их на Youtube. По словам советника, ни у одного подобного пациента не должно быть телефона, но близкие, друзья приносят им их во время посещений, а так как дело имеется с больницей, то рабоники не могут обыскивать посетителей.

Между тем, от самих работников больницы теперь требуют, чтобы перед тем, как зайти в отделение, они оставляли свои личные вещи.

По мнению вице-канцлера Министерства юстиции Кристель Сийтам-Ныйри, решение данной проблемы зависит только от Вильяндиской больницы. ”Больница является учреждением, относящимся к зоне ответственности Социального министерства и с вопросами, касающимися внутреннего порядка больницы и прав пациента использовать телефон, снимать отделение, нужно обращаться к ним. Все-таки скажу, что лечебное учреждение, может свободно устанавливать правила внутреннего порядка, но при этом очень важно, чтобы основные права пациентов были обеспечены и уважались бы больнице”.

Зверства Ярикова: сожжение, утопление и 52 удара ножом



В июне 2003 года Таллиннский городской суд приговорил Владимира Ярикова к пожизненному тюремному заключению за убийство двоих людей.

Суд признал тогда 33-летнего Ярикова виновным в ограблении и двух преднамеренных убийствах при отягчающих обстоятельствах, в угрозах и вовлечении в совершение преступления несовершеннолетнего.

Согасно обвинению, Яриков со своими соучастниками 20 сентября 2000 года проник в одну из квартир дома в таллиннском районе Ыйсмяэ, в которой избили хозяйку, забрав золотые украшения, бриллианты, шубу и валюту, в общей сумме на 70 тысяч крон (примерно 4500 тысяч евро). Награбленное позже было обнаружено у Ярикова,

Участвовавшая в ограблении женщина осталась недовольна тем, что ее оставили в стороне от дележа добычи и угрожала сообщить обо всем в полицию. Яриков со своим напарником заманили 45-летнюю Галину на рыбалку на водохранилище Паункюла, что рядом с шоссе Таллинн-Тарту. Там ее избивали, жгли на костре, а потом связав руки и ноги, привязали камень, и доставив на резиновой лодке на середину водохранилища, ут Viljandi haigla möönab, et ei suuda videooperaatorist patsiendi tegevust hallata. Justiitsministeerium kinnitab, et haigla ei tohi lasta kaaspatsientide inimõigusi rikkuda.опили.