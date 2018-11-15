15.11.2018, 14:58
ВИДЕО | Проедьте с нами по новой улице Гонсиори! Исчезнут ли пробки после инноваций?
Работы по реконструкции улиц Гонсиори в Таллинне завершены, и незадолго до ее открытия Delfi получил возможность проехаться по новенькой и единственной в стране полосе с реверсивным движением вместе с руководителем отдела организации движения таллиннского Департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа.
Что теперь по-другому?
Вместо прежних трех полос движения на улице Гонсиори отныне две полосы для общественного транспорта и одна — для автомобилей с реверсивным направлением движения. Цикл ее работы начинается в 5:55 утра, когда водители могут двигаться по полосе по направлению от Лаагна теэ в центр города, этот режим действует до полудня (11:50).
После чего следует 10-минутная пауза, во время которой реверсивная полоса закрыта для движения, происходит перенастройка светофоров. После этого частному транспорту разрешено двигаться по Гонсиори только по направлению ИЗ центра города, в сторону Ласнамяэ, пока снова не наступит следующее раннее утро.
Подробности на ВИДЕО!
В видео можно включить русские субтитры.