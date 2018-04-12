12.04.2018, 07:50
ВИДЕО: Принесет ли желаемые плоды рокировка соцдемов? В студии DELFI — Евгений Осиновский
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Первое подробное интервью на русском языке после не
ожидавшегося никем сенсационного заявления о сложении полномочий министра здоровья и труда!
Лидер социал-демократов намерен сосредоточиться на дальнейшем всесторонннем разъяснении позиции партии и уверен, что жители Эстонии признают их усилия правильными и выберут предлагаемый путь развития общества, несмотря на острую критику в отношении ряда уже предпринятых непопулярных мер.
Вот лишь некоторые точки зрения из комментариев по поводу принятого Евгением Осиновским решения покинуть пост члена правительства, вернуться в парламент и заняться подготовкой к выборам.
Министр предпочел дела партии заботам об Эстонии.
Правительство из-за этого стало почти недееспособным.
Таким образом Осиновский ловко уходит ответственности за провалы в антиалкогольной и акцизной политике.
Рассуждений и претензий относительно откровенного хода лидера социал-демократов возникло немало. Поэтому давайте услышим из первых уст о мотивах и целях этого поступка.
QUO VADIS?
Рейтинг соцдемов сократился почти вдвое за время пребывания Осиновского во главе партии. Насколько реальны планы увеличить число мест в Рийгикогу с нынешних 15 до 20 после выборов-2019?
С кем социал-демократы никогда не вступят в коалицию и почему?
Развитие Ида-Вирумаа превратилось в один из приоритетов внутренней политики правительства именно усилиями соцдемов, утверждает гость студии. Как оценят это избиратели в самом уезде и по всей стране в марте будущего года?
Об этом и многом другом мы побеседовали в студии DELFI.
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