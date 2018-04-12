ВИДЕО: Принесет ли желаемые плоды рокировка соцдемов? В студии DELFI — Евгений Осиновский

Первое подробное интервью на русском языке после не

ожидавшегося никем сенсационного заявления о сложении полномочий министра здоровья и труда!

Лидер социал-демократов намерен сосредоточиться на дальнейшем всесторонннем разъяснении позиции партии и уверен, что жители Эстонии признают их усилия правильными и выберут предлагаемый путь развития общества, несмотря на острую критику в отношении ряда уже предпринятых непопулярных мер.

Вот лишь некоторые точки зрения из комментариев по поводу принятого Евгением Осиновским решения покинуть пост члена правительства, вернуться в парламент и заняться подготовкой к выборам.

Министр предпочел дела партии заботам об Эстонии.

Правительство из-за этого стало почти недееспособным.

Таким образом Осиновский ловко уходит ответственности за провалы в антиалкогольной и акцизной политике.