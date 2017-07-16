ВИДЕО: При полном параде. Министры окружающей среды стран ЕС в походе по Паукъярве

В рамках встречи министров окружающей среды стран ЕС по руководством бывшего главы министерства Марко Померанца состоялся совместный поход по окрестностям Паукъярве.
Смотрите в видеосюжете, как это было.
В минувший четверг и пятницу в Таллинне состоялись встречи министров окружающей среды европейских государств, на которых обсуждались проблемы изменения климата и экологических инноваций, что является очень важным при переходе на экономический кругооборот с низким уровнем эмиссии углерода.
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