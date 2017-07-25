ВИДЕО: Президент Кальюлайд отправилась с визитом на маленькие эстонские острова

Вчера, в понедельник, начался трехдневный визит президента Керсти Кальюлайд на маленькие острова, в рамках которого она посетит Рухну, Абрука и Вилсанди. В первый день президент встретилась с рухнускими шведами, чей язык подает признаки угасания.

"Хуго Стеффенсон, поприветствовавший меня вчера в новой церкви на Рухну, сбежал с семьей (из Швеции — прим. ред.), будучи двухлетним. Вместе с сыном Хансом Стеффесоном он помогает организовать собранную своим отцом Якобом выставку о рухнуских шведах. Также мне вчера выпала возможность услышать настоящий язык рухнуских шведов", — написала президент в соцмедиа.

Также в понедельник на Рухну глава государства посетила порт, хутора Корси и Лийзе, церкви, маяк и портовое кафе Yljes.

Во вторник Кальюлайд на Абрука посетила островной порт, библиотеку, дом спасателей и широколиственный лес, находящийся под охраной государства. Кроме того, президент посетила кладбище, где зажгла свечи на могиле Юри и Сальме Туулик, а также посадила липу близ народного дома Абрука. После посещения острова президент пойдет в поход по заповедной территории Вийдумяэ, что на Сааремаа.

В среду, до визита на Вилсанди, глава государства посетит приходской народный дом и встретится с местными. На Вилсанди президент посетит природную комнату Мяндре, ознакомится со спецтехникой для спасения, ремонта дорог и сельского хозяйства, а также осмотрит маяк.