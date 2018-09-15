ВИДЕО: Президент Эстонии участвует во Всемирном дне уборке на Украине

Выросший из кампании эстонцев "Сделаем!" Всемирный день уборки проходит сеголня в 150 странах мира. Свое обещание принять участие в "World Clean Up Day" реализовала и президент Керсти Кальюлайд, наводящая порядок на берегах Днепра, на Украине.
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ФОТО: Кофты и шапки "УРОД" — а вы бы купили? Известный эстонский дизайнер и блогер рассказала Delfi о своей линии одежды с необычным принтом
15.09.2018
Эстонский блогер и дизайнер студии Hmmm Creative Хелене Ветик, получившая в 2017 титул дизайнера года, выпускает в продажу небольшую линию одежды с довольно смелым слоганом, написанном на ней кириллицей — "УРОД". Delfi узнал, почему она выбрала именно такое "непривлекательное" слово и не опасно ли носить на себе такой принт.
Эстонские сторонники псевдолекарства на основе хлорида натрия создали новые группы в соцести
15.09.2018
Лекарственный департамент: не выкидывайте лекарственные отходы в мусорное ведро и не смывайте их в унитаз
15.09.2018
В рамках Всемирного дня уборки, который пройдет уже завтра, лекарственный департамент напоминает о необходимости время от времени наводить порядок в своей аптечке, а также просит не забывать о том, что лекарственные отходы нельзя выкидывать в мусорное ведро или смывать в унитаз. Их нужно относить или в пункты сбора опасных отходов, или в аптеку.
Крупнейший в Эстонии музей, созданный по гражданской инициативе, празднует сегодня 20-летие
15.09.2018
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Ласнамяэ задержан мужчина, нанесший ножевые удары троим людям
14.09.2018
"Это не может больше так продолжаться". Isamaa утвердила заявление о переводе всех школ на эстонский язык обучения
14.09.2018
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Tegevjuht
PERTON EHITUS OÜ (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 17.09.2018
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Koolitusassistent või koolitusspetsialist
PREISMANN KOOLITUS OÜ
Tähtaeg: 23.09.2018
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Arenduse projektijuht /eriosade projektijuht
ENDOVER KVB OÜ
Tähtaeg: 26.09.2018
Самые дорогие частные дома Эстонии расположены, в основном, в прибрежных районах столицы Эстонии — Мийдуранна, Пирита, Суурупи. Также в ожидании новых владельцев находятся несколько красивейших вилл в разных уголках Эстонии. Мы просмотрели крупнейшие порталы недвижимости и сделали небольшой обзор самых шикарных частных домов, выставленных на продажу.