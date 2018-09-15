ВИДЕО: Президент Эстонии участвует во Всемирном дне уборке на Украине

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Выросший из кампании эстонцев "Сделаем!" Всемирный день уборки проходит сеголня в 150 странах мира. Свое обещание принять участие в "World Clean Up Day" реализовала и президент Керсти Кальюлайд, наводящая порядок на берегах Днепра, на Украине.