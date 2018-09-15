ВИДЕО: Президент Эстонии участвует во Всемирном дне чистоты на Украине

Выросший из кампании эстонцев "Сделаем!" Всемирный день уборки проходит сегодня в 150 странах мира. Свое обещание принять участие в "World Clean Up Day" реализовала и президент Керсти Кальюлайд, наводящая порядок на берегах Днепра, на Украине.
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ФОТО: Кофты и шапки "УРОД" — а вы бы купили? Известный эстонский дизайнер и блогер рассказала Delfi о своей линии одежды с необычным принтом
15.09.2018
Эстонский блогер и дизайнер студии Hmmm Creative Хелене Ветик, получившая в 2017 титул дизайнера года, выпускает в продажу небольшую линию одежды с довольно смелым слоганом, написанном на ней кириллицей — "УРОД". Delfi узнал, почему она выбрала именно такое "непривлекательное" слово и не опасно ли носить на себе такой принт.
Эстонские сторонники псевдолекарства на основе хлорида натрия создали новые группы в соцести
15.09.2018
Bellingcat показал заявку на паспорт Петрова из Солсбери. На ней есть пометка от спецслужб
15.09.2018
Издания The Insider и Bellingcat 14 сентября опубликовали копии служебных документов Федеральной миграционной службы (ФМС) с заявлением на имя Александра Петрова, которого британские власти называют одним из подозреваемых в отравлении Скрипалей. Исследователи и источник Би-би-си, работавший в ФМС, полагают, что пометка на документе может свидетельствовать о причастности Петрова к спецслужбам.
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Tegevjuht
PERTON EHITUS OÜ (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 17.09.2018
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Group vice president procurement
GLAMOX (FONTES PMP)
Tähtaeg: 20.09.2018
Лекарственный департамент: не выкидывайте лекарственные отходы в мусорное ведро и не смывайте их в унитаз
15.09.2018
В рамках Всемирного дня уборки, который пройдет уже завтра, лекарственный департамент напоминает о необходимости время от времени наводить порядок в своей аптечке, а также просит не забывать о том, что лекарственные отходы нельзя выкидывать в мусорное ведро или смывать в унитаз. Их нужно относить или в пункты сбора опасных отходов, или в аптеку.