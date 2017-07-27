ВИДЕО: Пресс-конференция Владимира Путина и Саули Нийнистё. Какие темы обсуждались?

Сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Финляндию, где вместе с президентом Саули Нийнистё они дали пресс-конференцию.

Президент Финляндии Саули Ниинистё встретил своего российского коллегу в живописной местности в местечке Пункахарью, которое находится примерно в 30 км от города Савонлинна, сообщает Yle.

Перед отелем Hotelli Punkaharju, где прошли официальные переговоры, президенты пожали друг друг другу руки и удалились внутрь здания.

В Пункахарью приехало около 20 финских журналистов и около 25 российских, рассказала корреспондент Yle Черстин Кронвалл. Также приехал, по меньшей мере, один корреспондент из Эстонии.

Находящийся с визитом в Финляндии российский президент заверил, что недавние российско-китайские военно-морские учения не были направлены против каких-либо третьих стран, пишет Yle.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции в Пункахурью заверил, что военное сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран. По его словам, сотрудничество двух стран носит стратегический характер.

– Сотрудничество России и Китая, включая и военную составляющую, является одним из важнейших элементов безопасности и стабильности в мире, — ответил Путин на вопрос, заданный корреспондентом Yle Черстин Кронвалл.

Он добавил, что Россия не создает военных блоков или союзов.

– Это хороший пример того, как нужно бы сотрудничать в любом регионе мира, в том числе и в районе Балтики.

Также президент Саули Ниинистё спокойно относится к масштабным военным учениям великих держав.

– Пока в мире будут вооруженные силы, они будут тренироваться, — заявил Ниинистё.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва сожалеет о том, в каком состоянии в настоящее время находятся отношения с Вашингтоном, передает Gazeta.ru.

”Я могу дать прямой ответ: конечно, нам очень жаль. Потому что, действуя согласованно, вместе, мы гораздо более эффективно могли бы решать очень острые проблемы, которые волнуют как народ России, так и народ Соединенных Штатов”, — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, такими проблемами являются урегулирование острых международных кризисов, борьба с терроризмом, решение экологических проблем, борьба с нелегальной иммиграцией и организованной преступностью.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что военные учения Aurora, в которых примет участие Финляндия, не заключаются в бряцании оружием или создании военных блоков.

”Финляндия тоже проводит такие учения, принимает участие в тех, что проходят в Балтийском регионе. Мы будем принимать участие в больших учениях Aurora недалеко от побережья Швеции”, — отметил глава государства.

По его словам, в этих учениях будут принимать участие многие страны, в том числе США.

”Цель этих учений не заключается в бряцании оружием или формировании каких-либо блоков против кого-нибудь”, — подчеркнул Ниинистё.

Он добавил, что, пока мы живем в мире, где существуют армии, такие учения будут проводиться.

Также президент Финляндии Саули Ниинистё и его российский коллега Владимир Путин в ходе переговоров обсудили ситуацию на Украине.

”Мы говорили о ситуации на Украине, в которой не наблюдается улучшений”, — сказал он.

Ниинистё добавил, что для улучшения ситуации на Украине очень важно в первую очередь договориться о перемирии.

”Можно было бы и нужно было бы идти вперед хотя бы маленькими такими шагами. В качестве таких можно предложить обмен задержанными лицами, например. Можно было бы начать с таких маленьких шагов”, — сказал он.

Ниинистё заявил, что наблюдает ”определенное оживление” и активизацию отношений с Россией. Об этом он сказал по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА ”Новости”.

По его словам, в настоящее время, ”как подобает хорошим соседям”, у Финляндии и России ”очень много двусторонних отношений, связей”.

Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции нарушают международное право и нормы ВТО, передает РИА ”Новости”.

”Санкции — то же самое, они тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного права, нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации (ВТО)”, — сказал он на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё.

Путин также подчеркнул, что на России ”в какой-то момент придется отвечать” на хамство в свой адрес.

Также Путин заявил, что расследование о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы является антироссийской истерией, передает РИА ”Новости”.

Он отметил, что ”не считает, что это расследование”, так как расследование предполагает выяснение полноты всех обстоятельств с изучением причин, а также заслушиванием различных сторон.

”Скорее всего, это использование русофобских инструментов во внутриполитической борьбе, в данном случае борьбе президента [США Дональда] Трампа и его политических противников внутри США”, — заявил российский президент по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Владимир Путин по окончании пресс-конференции с лидером Финляндии Саули Ниинистё поблагодарил журналистов на финском языке, а его коллега — на русском, передает РИА ”Новости”.

”Kiitos”, — произнес российский президент.

Через несколько секунд Ниинистё сказал журналистам: ”Спасибо”.

Лидеры двух стран планируют также посетить оперу ”Иоланта” в постановке российского Большого театра.