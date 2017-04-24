ВИДЕО: Премьер-министр Ратас пожелал русскоязычным гимназистам удачи на экзамене по госязыку

В понедельник, 24 апреля, гимназисты Эстонии сдают экзамен по эстонскому языку как родному. В среду, 26 апреля, состоится экзамен по эстонскому языку как второму. Премьер-министр Юри Ратас в своем видеообращении на русском языке пожелал абитуриентам хороших результатов на экзамене.

"У абитуриентов наступило ответственное время. Сегодня вы сдаете экзамен по эстонскому языку, первый из государственных экзаменов. Желаю всем хороших результатов, сил и терпения, чтобы успешно пройти это серьезное испытание. Удачи!" — сказал Ратас в своем обращении, опубликованном на его русскоязычной странице в Facebook.

"Выпускники средних школ стоят на пороге взрослой жизни. Осталось совсем немного, и 12 лет учебы останутся позади. Выпускные экзамены — это проверка знаний, полученных за все школьные годы. За вас, абитуриенты, переживают сейчас ваши родители, друзья, близкие люди и, конечно, учителя. Удачи вам!" — написал чуть позже премьер-министр.