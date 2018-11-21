21.11.2018, 15:30

ВИДЕО: Председатель Украинского землячества Евген Цыбуленко: "Русские и украинцы — это разные народы"

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rus.delfi.ee
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Председатель Украинского землячества Эстонии, профессор Евген Цыбуленко в беседе с журналистом "Вечёрки" Владом Копылковым поделился своим мнением о ситуации на востоке Украины, объяснил, почему русские и украинцы — разные народы, а также допустил, что развал России сможет принести мир в Украину.

Поделился Цыбуленко своим мнением и о людях, защищавших монумент "Бронзового солдата” в апреле 2007 года.

"Русские, которые защищали "Бронзового солдата", в большинстве своем, это люди, которые обмануты российской пропагандой и накручены российской пропагандой. Потому что, это не так давно было, я думаю все помнят, что если речь изначальна шла о переносе "солдата" на кладбище, то российская пропаганда говорила не о переносе, она говорила об уничтожении, о ликвидации и т.д. То есть, давала совершенно противоположную коннотацию, что вызывало у людей законное возмущение. То есть, вся эта идеологическая машина была полностью брошена на то, чтобы эту ситуацию как можно сильнее раскрутить и использовать в своих целях. Надо сказать, что российская пропаганда своего добилась. Люди, которые думали, что этого "солдата" будут уничтожать, они естественно возмущались", — сказал Цыбуленко.

Также Цыбуленко сказал, что противостояния во время "бронзовых ночей" и Майдана — это совершенно разные ситуации.

Напомним, что во время кризиса вокруг "Бронзового солдата" Цыбуленко стал инициатором и автором открытого письма в поддержку действий правительства Эстонии.

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ВИДЕО: Председатель Украинского землячества Евген Цыбуленко: "Русские и украинцы — это разные народы"

21.11.2018
Председатель Украинского землячества Эстонии, профессор Евген Цыбуленко в беседе с журналистом "Вечёрки" Владом Копылковым поделился своим мнением о ситуации на востоке Украины, объяснил, почему русские и украинцы — разные народы, а также допустил, что развал России сможет принести мир в Украину.
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