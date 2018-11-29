ВИДЕО: Председатель Европарламента на заседании ЕП осудил насилие в отношении Таранда

Коллега Таранда по Европараменту из Бельгии попросил председателя ЕП прокомментировать инцидент у Рийгикогу, отметив, что подобное заслуживает осуждения.

Антонио Таяни согласился, что насилие заслуживает осуждения. Председатель отметил, что перед тем, как будет вынесена официальная позиция, он хочет услышать разъяснения от эстонского посольства насчет данного инцидента.