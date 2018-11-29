29.11.2018, 10:21

ВИДЕО: Председатель Европарламента на заседании ЕП осудил насилие в отношении Таранда

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rus.delfi.ee
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Инцидент с избиением Индрека Таранда на митинге EKRE выходит на международный уровень. Председатель Европарламента Антонио Таяни во время заседания ЕП осудил насилие, которое было применено в отношении Таранда.

Коллега Таранда по Европараменту из Бельгии попросил председателя ЕП прокомментировать инцидент у Рийгикогу, отметив, что подобное заслуживает осуждения.

Антонио Таяни согласился, что насилие заслуживает осуждения. Председатель отметил, что перед тем, как будет вынесена официальная позиция, он хочет услышать разъяснения от эстонского посольства насчет данного инцидента.

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